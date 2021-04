Covid-19 : de nouvelles interrogations autour du vaccin AstraZeneca

On croyait les plus de 55 ans vaccinés à l'AstraZeneca épargnés par les thromboses, or, neuf nouveaux cas ont été détectés et parmi eux, quatre sont décédés. Ces nouveaux cas sont ceux de cinq hommes et quatre femmes âgés de 54 à 74 ans. Ils ont fait des thromboses atypiques, notamment des thromboses digestives. "C'est une anomalie de la coagulation qui fait intervenir une concentration de plaquettes sanguines qui forment un bouchon suffisamment gros pour obstruer totalement une veine et donc interrompre la circulation sanguine au niveau d'un organe", explique le professeur en pharmacologie Bernard Bégaud.



De nombreux signaux d'alerte

Même si cela peut sembler inquiétant, le risque reste très faible : moins qu'un cas pour 100 000 vaccinés, selon l'Agence européenne du médicament. Si l'on ne connaît pas l'origine de ces thromboses, on sait repérer les signaux d'alerte, et ils sont nombreux : maux de tête et de ventre, douleurs thoraciques, essoufflements, troubles de la vue ou petites ecchymoses sur le corps. Ces symptômes peuvent arriver dans un délai de 15 jours après l'injection du vaccin. Ces effets indésirables graves peuvent être traités lorsqu'ils sont pris à temps.