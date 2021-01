Covid-19 : de nombreux seniors privés de vaccins

Il est retraité, habite en Haute-Vienne, mais impossible pour lui de se faire vacciner. Le centre de vaccination anti-Covid le plus proche est à 17 kilomètres de sa commune et son état de santé ne lui permet plus de se déplacer en voiture. "Dans l'état où je suis, je peux marcher difficilement à cause de mon arthrose, j'ai des ulcères aux jambes aussi, il vaudrait mieux le faire sur place", demande Michel Autier. Mais pour d'autres qui peuvent se déplacer, c'est l'accès à internet qui pose problème. "Je n'ai pas d'internet", avoue un homme âgé sur un marché. D'autres ne savent pas comment faire.

Un "Vacci'bus" dans les communes rurales

Dans la Marne, une solution a été trouvée. Un bus, appelé le "Vacci'bus" sillonne les communes rurales pour aller au plus près des populations les plus fragiles et isolées. Le médecin volontaire échange, explique et rassure : "une vraie aubaine" pour lui. Les personnes âgées saluent son geste. Le bus circulera jusqu'au 1er mars.