Covid-19 dans les Landes : un "vaccibus" près d'un centre commercial pour recevoir une injection sans rendez-vous

À Saint-Pierre-du-Mont, dans les Landes, il est possible de se faire vacciner contre le Covid-19 entre deux courses au supermarché à proximité. Pas besoin de rendez-vous, le "vaccibus" accueille tous les candidats au vaccin. "Je suis venu faire mes courses, et j'ai vu qu'il y avait le camion de l'ARS (Agence régionale de santé, ndlr.) qui était là, j'ai demandé si je pouvais faire ma deuxième injection, on m'a dit de venir", explique un patient.

Convaincre les réticents

Les habitants qui n'avaient pas encore pensé à se faire vacciner sont séduits par la praticité du dispositif. "Je ne m'en occupe pas trop, ce n'était pas dans mes projets, je m'en fichais un peu, mais c'était là, du coup je l'ai fait", explique un jeune homme. Seulement 56% des Landais ont reçu une première injection, selon l'ARS, et le nombre de vaccination tend à stagner. Pourtant, le variant Delta, plus contagieux, se propage rapidement : il représente 46% des nouveaux cas positifs. Cette initiative permet d'accélérer la cadence et de convaincre les plus réticents.