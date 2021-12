Covid-19 : dans les Hautes-Pyrénées, un "vaccibus" sillonne les routes de campagne

À Arreau (Hautes-Pyrénées), les candidats au vaccin dans le Covid-19 reçoivent leur injection dans un camion. "Les deux premières doses, on a dû aller à Tarbes, et c'est quand même tout un tracas, parce que […] ça prend quand même toute la matinée", confie une femme. 250 doses sont injectées chaque jour, et le programme de décembre est chargé : 23 étapes dans des bourgs des Hautes-Pyrénées.



Aller vers les publics éloignés

Le département connait par ailleurs un net rebond épidémique, avec un taux d'incidence de 500 pour 100 000 habitants. "Il y a énormément de [personnes âgées] pour qui c'est difficile, il y a la difficulté aussi parfois d'accéder au site internet Doctolib, (…), donc le camion, en passant par les mairies et en passant par un numéro d'appel qu'on a mis en place permet de leur faciliter la vie et la vaccination", explique Michel Sarniguet, responsable du Vacci' Tour des Hautes-Pyrénées. En début de vaccination, le bus a sillonné toute l'Occitanie. 18 000 personnes ont profité d'une injection.