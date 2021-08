Covid-19 : dans le Tarn-et-Garonne, un centre de vaccination éphémère ne fait pas le plein

Dans un centre de vaccination contre le Covid-19 à Saint-Anthonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne), les sièges sont vides, et la salle d'attente quasi déserte, en plein été. Ce centre éphémère, ouvert pour 48 heures, devait pourtant toucher au plus près la population et les touristes dans une zone reculée du département. À mi-parcours, le constat est décevant.

Les jeunes sont motivés pour venir se faire vacciner

"On avait prévu 400 doses, on arrivera peut-être au seuil des 200", explique Denis Porte, médecin généraliste et responsable du centre de vaccination éphémère. Malgré la possibilité du coupe-file pour les professionnels, la vaccination sans rendez-vous n'a pas fait le plein. Le développement du pass sanitaire et les restrictions annoncées ont toutefois motivé les plus jeunes à venir se faire vacciner. Quatre opérations similaires vont être organisées dans le département avant mi-août. Pour l'heure, 45% de la population du Tarn-et-Garonne dispose d'un schéma vaccinal complet.