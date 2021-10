Covid-19 : dans l'Aude, le taux d'incidence repart à la hausse

À Limoux, dans l'Aude, le virus du Covid-19 s'invite dans les conversations, car il circule plus que dans les autres villes du département. Le taux d'incidence est de 252 sur 100 000. Dans le reste de l'Aude, il est de 57 sur 100 000. "Je pense que c'est peut-être aussi à cause des jeunes. Ils ont peut-être eu envie de se retrouver et de refaire des fêtes. Dès qu'on relâche un peu, c'est la catastrophe", témoigne une passante. Sur le marché de Limoux, le masque est obligatoire, mais vite oublié, les gendarmes sont obligés de faire des rappels à l'ordre.



Fermeture d'un collège de 900 élèves

Des opérations de sensibilisation ont eu lieu dans les clubs sportifs et culturels ou encore devant des lycéens qui étaient présents pour parler du thème de la sécurité routière. Un collège de 900 élèves est fermé pour la semaine, une trentaine de cas ont été détectés. Le centre de vaccination voit beaucoup passer de rappels de deuxièmes et troisièmes doses, peu de premières injections. De nombreux habitants de Limoux (Aude), sont encore récalcitrants à la vaccination.