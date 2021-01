Covid-19 : comment sont réparties les doses du vaccin ?

C’est le graal de ce début d’année : le vaccin contre le Covid-19. Alors que la campagne de vaccination s’accélère partout en Europe et dans le monde, les doses du sérum Pfizer arrivent au compte-gouttes dans les différents centres de vaccination du territoire français. En fonction du nombre d’habitants présents dans une région, le nombre de doses livrées est plus ou moins important. On en compte ainsi par exemple 100 000 par semaine en Île-de-France. 50 000 vont ensuite fournir les Ehpad, et 50 000 autres les centres de vaccination.

Les départements plus âgés reçoivent plus de doses

Le calcul est ensuite réalisé en fonction de l’âge moyen de la population d’un territoire. Ainsi, 420 doses sont livrées chaque semaine dans les Hauts-de-Seine, contre 310 en Seine-Saint-Denis, département plus “jeune“. Les agences régionales de santé sont en charge de la répartition des doses.

