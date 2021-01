Vaccin contre le Covid-19 : certains Ehpad toujours en attente de leur livraison

Dans un Ehpad de Strasbourg (Bas-Rhin) qui a été très touché par la crise sanitaire, les résidents attendent toujours leur vaccin contre le Covid-19. Sur les 40 résidents, 85 % sont d’accord pour se faire vacciner. "Je l’attendais, pour qu’on soit un peu assurés de pouvoir vivre correctement, et de ne pas avoir peur de contaminer les voisins", explique Marietta Wilhhem, une résidente avec des difficultés respiratoires qui a déjà eu le Covid-19, mais qui a pu être sauvée.

Inquiétudes après plusieurs morts à cause du Covid-19

La directrice de l’établissement a bien essayé de relancer les autorités sanitaires pour avancer la date de livraison, mais l’établissement ne pourra finalement vacciner ses résidents que le 1er février. "On est déçus, parce qu’on se prépare depuis l’année dernière, justement pour qu’au moment venu on puisse immédiatement vacciner nos résidents", déplore le docteur Joël Etienne, médecin coordinateur de l’Ehpad. Certains centres, comme les hôpitaux, ont déjà commencé, et nous on se demande pourquoi on n’a pas été livrés". Le temps presse alors que plusieurs personnes sont mortes à cause du coronavirus dans cet établissement.

