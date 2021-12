Covid-19 : comment se protéger efficacement face au variant Omicron ?

Des récentes études mettent en avant la perte d’efficacité des anticorps monoclonaux face au variant Omicron du Covid-19. Sur le plateau du 20 Heures, mardi 21 décembre, le journaliste et médecin Damien Mascret met en avant l’importance du rappel vaccinal pour se protéger face à ce variant.

L’arrivée du variant Omicron du Covid-19 inquiète la communauté scientifique. Sur le plateau du 20 Heures mardi 21 décembre, le journaliste et médecin Damien Mascret explique que les chercheurs ont testé la résistance d’Omicron à neuf anticorps monoclonaux. "Six ont perdu complètement leur efficacité, et trois ont une efficacité qui a diminué", indique ce dernier.

"C’est ennuyeux parce que très souvent, ces traitements sont les derniers recours pour des personnes qui sont sévèrement immunodéprimées, des personnes qui sont à très haut risque de forme sévère du Covid ou simplement des malades chroniques, chez qui la vaccination ne marche pas bien ou qui n’ont pas pu avoir de vaccination", analyse le spécialise.



L’importance du rappel vaccinal

Les chercheurs ont également étudié l’importance d’un rappel vaccinal contre le Covid-19. "Très important", selon Damien Mascret. "Quand on regarde ce qui se passe cinq mois après la deuxième dose, on a une résistance complète d’Omicron face aux anticorps qu’on a dans le sang, ça veut dire qu’on peut très facilement se réinfecter", précise-t-il. Le médecin conclut en mettant en avant une bonne nouvelle. "Un mois après le rappel, cette fois-ci, la résistance d’Omicron cède enfin, ça veut dire qu’on est quand même relativement protégé contre les formes graves", indique ce dernier.

Parmi nos sources :

Institut Pasteur

Liste non exhaustive.