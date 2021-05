Covid-19 : comment la campagne de vaccination s'organise avant l'été

Dès le mois de juin, tous les adultes devraient pouvoir se faire vacciner contre le Covid-19. En juillet et août, il sera possible de recevoir le vaccin Moderna en pharmacie et chez le médecin généraliste.

16 millions de Français ont reçu au moins une injection, tandis qu'environ sept millions de Français ont reçu toutes les doses requises. Mais la campagne de vaccination pourrait être ralentie par les départs en vacances d'été. Le ministère de la Santé dit réfléchir encore sur la question, explique la journaliste Frédérique Prabonnaud, sur le plateau du 12/13 de France 3, mercredi 5 mai. "On peut effectivement envisager d'allouer plus de doses aux zones touristiques, d'autant que dès la mi-juin, tous les adultes pourront se faire vacciner", lance-t-elle.

Du vaccin Moderna en pharmacie

Le vaccin Moderna devrait également être disponible cet été dans les pharmacies. "C'est un vaccin ARN messager qui doit être conservé à -20°C, donc c'est un peu plus compliqué, une expérimentation est actuellement en cours, en Moselle, pour que les pharmaciens et les généralistes puissent l'avoir", ajoute Frédérique Prabonnaud. En juin, plus de 2,4 millions de doses de Moderna et 5,6 millions de doses de Janssen devraient arriver en France.