Covid-19 : comment expliquer le nombre élevé de décès ?

Mercredi 2 février, 277 personnes sont décédées du Covid-19 à l'hôpital. Ces chiffres de mortalité sont équivalents au mois de mai 2021, alors que le pays était beaucoup moins vacciné. "C'est la conséquence des patients qui sont allés en réanimation il y a deux, trois semaines", explique Martin Blachier, épidémiologiste. Au total, 3 700 patients sont actuellement dans des services de réanimation, conséquence logique des très nombreuses contaminations dues au variant Omicron.



"Le pire est derrière nous"

Avec 330 000 cas positifs mercredi, les Français les plus fragiles sont plus exposés. Malgré ces statistiques, le gouvernement veut rester optimiste. Le ministre de la Santé a ainsi assuré que le pic de l'épidémie était passé. "On a fait le plus dur, parce qu'on a vécu les pires des vagues de ce Covid depuis deux ans, donc le pire est derrière nous", a expliqué Olivier Véran sur BFMTV, mercredi. Près de 132 000 Français sont décédés de la maladie depuis son apparition.