Covid-19 : combien de doses de vaccin les personnes ayant contracté le virus doivent-elles recevoir ?

À partir de lundi 31 mai, toutes les personnes majeures pourront se faire vacciner contre le Covid-19. La prise de rendez-vous est déjà ouverte. Mais alors, doit-on se faire vacciner quand on a déjà contracté le virus ? "Oui, il faut se faire vacciner, mais on a le temps. Des chercheurs de l'université d'Amsterdam ont recruté plus de 150 personnes et ils leur ont fait une seule dose de vaccin Pfizer, ce sont des personnes qui avaient eu le Covid jusqu'à 15 mois avant. On s'est aperçu que leur taux d'anticorps montait tellement haut, la réponse était tellement bonne, qu'on avait l'impression qu'ils avaient reçu deux doses de vaccin", explique le journaliste France Télévisions et médecin Damien Mascret sur le plateau du 19/20 de France 3, jeudi 27 mai.

Des exceptions existent

Sauf exception, seule une dose suffit lorsque l'on a déjà contracté le Covid-19, "au moins trois mois après le test positif, et même la Haute Autorité de santé dit de préférence six mois après", précise Damien Mascret. En revanche, deux exceptions demeurent. "La première, c'est si vous avez une immunodépression avérée (...), et la deuxième exception, c'est un cas particulier, c'est si vous avez été testés positif juste après avoir eu votre première dose de vaccin, dans ce cas-là, c'est le protocole classique : vous avez votre deuxième dose trois à six mois après", conclut le médecin.

Parmi nos sources :

- Haute autorité de santé

- Direction générale de la santé

- medRxiv

Liste non exhaustive.