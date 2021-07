Covid-19 : certains centres de vaccination ferment pour les vacances, d'autres se réorganisent

S. Ricottier, D. Basier, M. Deveze, J. Mimouni, T. Breton, V. Vermot-Gaud, A. Exposito, C. Pary, J. Pires

Dans un centre de vaccination contre le Covid-19 de Garches (Hauts-de-Seine), les chaises, les barnums et les paravents ont été rangés pour l'été. L'établissement a fermé ses portes lundi 5 juillet, en raison du faible nombre de demandes pour les vacances scolaires. Alors, la mairie a demandé un répit pour le personnel. "37 000 vaccinations en quelques mois, c'était intense. On va réouvrir entre une et deux semaines avant la reprise des cours", explique Jeanne Bécart, maire (LR) de Garches.



100% des centres ouverts en Seine-Saint-Denis

Cet été, seuls trois quarts des centres de région parisienne resteront ouverts, avec des disparités selon les départements. Ainsi, 100 % des centres seront ouverts en Seine-Saint-Denis, contre 70% à Paris et seulement 42% dans les Yvelines. Le vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines ne baissera pas le rideau, mais adaptera son fonctionnement, face à la baisse du nombre de premières injections. Le personnel sera donc divisé par deux, les vaccinations seront réalisées cinq jours sur sept seulement et les horaires seront réduits pour 2 100 injections par jour dès le 15 juillet contre 3 000 actuellement. La baisse des demandes à Paris cet été s'explique aussi par la possibilité de prendre des rendez-vous dissociés pour la première et la deuxième dose sur Doctolib : beaucoup de Franciliens feront donc la seconde sur leur lieu de vacances.





