Covid-19 : bientôt un monde sans le virus ?

Sommes-nous en train de sortir de la crise sanitaire et de remporter le combat contre le Covid-19 ? Les scientifiques tentent d'imaginer la suite. Trois scénarios se dessinent dans le futur.

Voilà un an et demi que le Covid-19 est le compagnon indésirable de nos vies, mais pour combien de temps encore? Il n'y a pas de certitudes mais des scénarios. Le premier est celui dont tout le monde rêve : l'éradication pure et simple du virus. L'espoir vient des vaccins, mais à ce jour, seul 10% de la population mondiale a reçu une dose, soit un taux largement insuffisant pour que le virus disparaisse.



Le scenario d'une circulation limitée privilégiée par les scientifiques

Les scientifiques penchent plutôt pour le deuxième scénario, celui d'une circulation limitée. À l'avenir, le virus pourrait se comporter comme un rhume : il circulerait majoritairement chez les enfants, sans risque pour leur santé. Enfin, le scénario du pire : le virus échappe au vaccin et contourne l'immunité à cause des variants. Il faudrait alors, pour éviter les formes graves mettre au point de nouveaux vaccins chaque année. En cas d'échec, le risque de nouvelles épidémies et de mesures contraignantes serait là.

Parmi nos sources

Enquête Nature - https://www.nature.com/articles/d41586-021-00396-2



Our World in Data – 10% de la population mondiale a reçu une première dose -https://ourworldindata.org/covid-vaccinations#what-share-of-the-population-has-received-at-least-one-dose-of-the-covid-19-vaccine

Vidéo du Monde.fr - https://www.lemonde.fr/planete/video/2021/05/16/covid-19-a-quoi-la-fin-de-la-pandemie-ressemblera-t-elle_6080363_3244.html

Article du Figaro - https://www.lefigaro.fr/sciences/les-trois-scenarios-possibles-pour-l-avenir-du-sars-cov-2-20210526

Vincent Enouf - Directeur adjoint du Centre national de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur



Mircea Sofonea - Maître de conférences en épidémiologie et évolution des maladies infectieuses à l’Université de Montpellier



Liste non exhaustive