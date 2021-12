Covid-19 : appel à la vigilance le 31 décembre

Après l’attente, le soulagement. Chez cette restauratrice, les réservations repartent pour le 31 décembre. "Quatorze personnes validées, 3 personnes 13h30, 9 personnes 21h, plus les résas que l'on a sur notre boîte mail, je pense que ça va nous faire une jolie soirée." Sans couvre-feu, le service du soir reste possible. Courses, menu, décorations, il faut tout préparer pour ce réveillon un peu particulier, puisque les gens ne pourront pas danser.



Feu d’artifice annulé à Lyon

Certains sortiront pour le réveillon malgré l’appel à la vigilance lancé par les autorités : "On sera une vingtaine, toutes les personnes seront vaccinées, mais on va faire un test le jour d’avant", précise une jeune femme. Pour d’autres, le réveillon se fera à la maison. À Lyon, le feu d’artifice est annulé et la consommation d’alcool interdite sur la voie publique le soir du réveillon.