Noël et fêtes de fin d’année : quelques restrictions locales pour le réveillon du Nouvel An

Le 31 décembre au soir, à quoi doit-on s’attendre ? Premièrement, à des rues calmes : certains préfets ont pris les devants en adoptant des mesures exceptionnelles. Dans le Doubs, par exemple, les manifestations sont interdites dans l’espace public. Une mesure globalement comprise et acceptée à Besançon. "Je ne suis pas contre, ça pourrait mettre en sécurité pas mal de gens", confie un passant.

Retour du port du masque en extérieur

Beaucoup de maires ont également choisi d’annuler les festivités se déroulant en intérieur. De quoi mettre des traiteurs au pied du mur, à l’image de Thierry Garny : "C’est censé commencer à se remplir pour les repas de fin d’année qu’on doit livrer dans des salles des fêtes ou chez des particuliers. Et là, plus rien." Autre mesure prônée par le gouvernement, le retour du port du masque en extérieur. Le centre-ville d’Honfleur (Calvados) n’a pas attendu pour instaurer cette règle, et d’autres devraient suivre.