Covid-19 : à Marseille, les primo-vaccinés affluent

Dans ce centre de vaccination marseillais, dans les Bouches-du-Rhône, Stella vient recevoir sa toute première injection. Le vaccin ou le licenciement, c’est l’ultimatum que lui a posé son employeur. "Je n'avais pas vraiment envie, mes parents étaient hypers sceptiques. Comme on le demande au boulot, je n’ai pas le choix", confie Stella. "On est obligé aujourd’hui de faire les vaccins pour tout, pour se déplacer pour voyager", précise une femme. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la moins vaccinée de métropole, le nombre de primo-vaccinés est aussi plus élevé qu’ailleurs.

"On dépasse les 200 premières injections"

Depuis l’annonce du futur pass vaccinal, dans ce centre, le constat est évident. "On a actuellement entre 8et 10% sur un centre comme le nôtre qui fait 2 500 vaccinations par jour. On dépasse les 200 premières injections, ce qui est plus du double par rapport à ce que nous faisions avant l’annonce gouvernementale", précise le maître principal Eric, co-responsable du centre de vaccination de la ville de Marseille. Au niveau national, sur les sept derniers jours, 5% du total des vaccinations étaient des premières injections.

