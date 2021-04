Covid-19 : à Marseille, le succès du vaccinodrome du stade Vélodrome

Emmanuel Macron a annoncé un nouveau calendrier de la vaccination contre le Covid-19. Elle devrait être ouverte au plus de 60 ans dès le 16 avril. Dans les grands centres, comme au stade Vélodrome de Marseille (Bouches-du-Rhône), on s'organise déjà.

Le stade Vélodrome de Marseille (Bouches-du-Rhône) ne désemplit pas. Le vaccinodrome a trouvé son public. "C’est un très grand centre, mais il y a de l’espace, il y a de la distance. Ce n’est pas plus mal qu’une pharmacie où on est serrés, ou chez un médecin", apprécie une future vaccinée dans la file d'attente. Chaque jour, 1 650 vaccinations ont lieu. Les créneaux horaires sont précis et nombreux, ce qui facilite la prise de rendez-vous.

2 100 personnes vaccinées par jour dès lundi 5 avril

À l’intérieur, le parcours est fléché afin de faire respecter les distances et d’accéder rapidement à l’administration d’une dose. "C’est très bien organisé, rapide, on n’a pas d’attente, c’est vraiment impeccable", assure Roland Lyonnet, tout juste vacciné. L’objectif, au stade Vélodrome, c’est de monter encore en puissance. "Aujourd’hui, on est à 1 650 personnes vaccinées par jour. À partir de lundi, on sera à 2 100 personnes par jour", indique Thierry Zaveroni, marin-pompier de Marseille, responsable de ce centre de vaccination. D’autres vaccinodromes doivent se déployer en France, tout a long du mois d’avril.