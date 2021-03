franceinfo junior. Comment ça marche un vaccinodrome ?

Le Stade de France, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en mai 2018. (RÉMI BRANCATO / RADIOFRANCE)

Au mois d'avril, le Stade de France doit se transformer en vaccinodrome pour accueillir des personnes qui se feront vacciner contre le coronavirus. Il fait partie de ces plusieurs vaccinodromes qui doivent ouvrir en France pour accélérer la campagne de vaccination.

Les vaccinodromes et leur fonctionnement, on aborde le sujet dans franceinfo junior avec le professeur Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale anti-covid 19, professeur d'immunologie et pédiatre. Il répond aux questions d'Alexandra et Raphaël, 10 ans.

Alexandra lui pose la première question : elle voudrait savoir de quoi il s'agit et "pourquoi les Français ont eu cette année", demande l'écolière de 10 ans. "Combien il y a de vaccinodromes ? Où sont les vaccinodromes ?" interroge de son côte Raphaël. "Mais alors les vaccinodromes c'est dans des petites tentes" comme celles qui servent au dépistage du Covid-19 ? continue Alexandra. À propos des stades qui servent de vaccinodromes, Raphaël s'inquiète et se demande si l'on pourra toujours y jouer au football. Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior sur les vaccinodromes.