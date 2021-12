Covid-19 : "80% des résidents des Ehpad ont reçu leur dose de rappel de vaccin", annonce la ministre Brigitte Bourguignon

"C'est un chiffre satisfaisant, le personnel est rassuré, les résidents surtout et les familles", a précisé la ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie.

"80% des résidents d'Ehpad ont reçu leur dose rappel, leur 3e vaccin", a déclaré sur franceinfo Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie, alors que la 5e vague de Covid-19 frappe de plein fouet le pays avec 56 854 nouvelles contaminations recensées, jeudi 9 décembre.

"La priorité était de protéger les plus vulnérables, comme nous l'avons fait lors de la première vague", a-t-elle poursuivi. "C'est un chiffre satisfaisant, le personnel est rassuré, les résidents surtout et les familles", a précisé Brigitte Bourguignon. "Il nous fallait surtout protéger au maximum cette population, lui permettre de maintenir une vie sociale, et ne pas refermer ces établissements pendant cette 5e vague."

"On est très vigilants car le virus circule énormément, il y a le vaccin, mais aussi la vigilance sanitaire partout." Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie à franceinfo

Pour arriver à ce résultat, "on a utilisé la même stratégie pour la première campagne avec les établissements qui commandent chaque semaine les doses dont ils ont besoin et ils sont alimentés régulièrement, le système fonctionne bien et on va continuer pour atteindre un chiffre maximal."