Covid-19 : 66 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin mercredi, un record depuis le 1er octobre

Un total de 66 000 personnes ont reçu, mercredi 5 janvier, une première dose de vaccin, un record depuis le 1er octobre, s'est réjoui le ministre de la Santé à l'Assemblée nationale. Faut-il y voir un lien avec les débats sur le pass vaccinal et les propos controversés d'Emmanuel Macron ? "Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu'au bout", a déclaré le chef de l'Etat dans une interview au Parisien

Olivier Véran, en tout cas, veut y croire : "66 000 de nos concitoyens qui n'étaient pas vaccinés, ont décidé aujourd'hui, et je ne crois pas au hasard, de recevoir la première injection de vaccin (...) Si nous faisions cela pendant 70 ou 75 jours nous aurions une protection complète de la population française à l'égard des formes graves", a affirmé le ministre devant les députés, à l'occasion du débat sur le projet de loi instituant ce pass vaccinal.

Quelque cinq millions de Français n'ont pas reçu d'injection contre le Covid-19, dont environ un cinquième sont considérés comme des populations à risque. Au total, 53 millions de personnes ont reçu au moins une dose, soit 79 % de la population. Cela représente environ 91,4 % de la population éligible (estimée à 58 millions de personnes).