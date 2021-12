Covid-19 : 300 centres de vaccination supplémentaires à venir

Du côté du gouvernement, l’objectif affiché est de pouvoir passer Noël en famille. Pour cela, il faut mettre en avant l’accélération de la vaccination et tenter de faire face à la cinquième vague, qui atteint vendredi 3 décembre près de 50 000 cas en 24hsur le territoire, contre 34 000 environ la semaine dernière.

Un rendez-vous rapide pour un rappel vaccinal, c’est un peu la perle rare en ce moment. Depuis les annonces gouvernementales, les délais d’attente sur cette plate-forme n’ont jamais été aussi longs. Dans le Haut-Rhin, c’est un camion itinérant qui va au-devant des habitants. Il est installé à Mulhouse depuis quelques jours. Les volontaires, nombreux, viennent ici, faute d’avoir pu réserver en ligne.

Accélérer la cadence

"Je me suis dit que c’était l’occasion ou jamais de faire rapidement mon injection", explique un habitant. Le camion permet aussi d’aller chercher des populations qui sont isolées. "Ce camion de vaccination avait été pensé pour les gens qui sont éloignés du numérique et du soin", détaille Frédéric Tryniszewski, médecin, président des Communautés professionnelles territoriales de Santé (CPTS) de Mulhouse agglomération. Et pour accélérer la cadence, le gouvernement promet l’ouverture de 300 centres de vaccination supplémentaires dans les prochains jours.