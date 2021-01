Coronavirus : une campagne de vaccination jugée trop lente

L’arrivée du vaccin contre le coronavirus en France a fait naître l’espoir chez toute une partie de la population. 560 000 doses de vaccin sont déjà disponibles dans le pays, pourtant seulement 300 ont été administrées. La priorité a été donnée aux personnes âgées et aux soignants en Ehpad. Une campagne de vaccination qui ne va pas assez vite aux yeux de nombreux acteurs. Emmanuel Macron, en colère, aurait demandé à accélérer le tempo.

Les pharmaciens prêts à aider

Interrogés, certains pharmaciens estiment pouvoir aider à vacciner une plus grande population et ainsi protéger le plus grand nombre face au virus. Sur le plan politique, le maire de Cannes (Alpes-Maritimes), David Lisnard, propose d’ouvrir des "grands centres de vaccinations". Des requêtes rejetées par le ministère des solidarités et de la Santé. La direction générale de la Santé insiste : elle ne modifiera pas son calendrier.

