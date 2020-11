Coronavirus : un nouveau candidat vaccin annoncé, efficace à 94,5%

Dans la bataille des vaccins contre le Covid-19, la course semble s’accélérer. Il y a une semaine, le géant Pfizer nous donnait un premier espoir. Lundi 16 novembre, l’Américain Moderna affiche aussi ses avancées et ses résultats, avec un vaccin efficace à 94,5% et des contraintes de conservation moins importantes. Il convient bien entendu de rester prudent à ce stade. Si Moderna n’est pas le premier à communiquer ses résultats, le laboratoire américain précise que son candidat vaccin pourrait être le plus efficace au monde face à l’épidémie.

Selon les résultats partiels publiés par l’entreprise, il serait efficace à 94,5% pour protéger de la maladie, soit un record. "C’est l’un des plus grands moments de ma vie et de ma carrière. C’est vraiment incroyable d’avoir pu développer ce vaccin", affirme le Dr. Tal Zaks, médecin-chef de Moderna. Lors de ses essais de phase 3, Moderna a fait appel à 30 000 patients volontaires, divisés en deux groupes. Moderna insiste sur l’efficacité du vaccin chez les plus vulnérables.

