Coronavirus : les stocks inutilisés de vaccins agacent

Aux États-Unis au 11 janvier, 21 millions de doses ont été distribuées, mais six millions d’Américains ont reçu une première dose du vaccin. Il faut encore six millions de doses pour la seconde injection. Enfin, il reste neuf millions de doses en réserve. Le fait d’en avoir autant ne convient pas à certains responsables politiques, notamment le président élu Joe Biden, vacciné lundi, qui souhaite d’après un de ses porte-paroles “une distribution immédiate de ces doses disponibles”.

Trop de stock en France, selon un député EELV

En France, un million de doses est arrivé et 138 000 personnes ont été vaccinées, les plus fragiles et les plus exposées. François-Michel Lambert, député EELV et expert en logistique, estime que “nous devrions avoir 90-95% de taux d’utilisation de tous les vaccins disponibles pour la France”. En Israël, les autorités vaccinent à grande échelle dès que les doses sont livrées. Deux millions de personnes ont été immunisées sur huit millions d’habitants.

