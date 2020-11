Coronavirus : la Haute Autorité de santé recommande de vacciner en priorité les résidents des Ehpad

Face au coronavirus, les 750 000 personnes vivant dans des Ehpad sont très vulnérables. La Haute Autorité de santé (HAS) recommande de les vacciner en priorité dès l'arrivée des premières doses. La première phase concernerait également les personnels à risques travaillant dans ces établissements. La phase deux concernerait quant à elle les plus de 65 ans et les professionnels de santé de plus de 50 ans.

Aucun vaccin n'est encore homologué

En phase trois, les personnes à risques, ainsi que celles de plus de 50 ans, accèderaient à leur tour à la vaccination. Elle serait ensuite accessible au plus grand nombre. "C'est difficile aujourd'hui de donner des dates pour ces différentes phases. Ceci va être conditionné par les approvisionnements en vaccins", souligne le docteur Daniel Floret, pédiatre et expert en vaccinologie. Pour l'heure, aucun vaccin n'est encore homologué. Le gouvernement détaillera dans les prochains jours sa stratégie de vaccination contre le Covid-19.

