Coronavirus : la Chine poursuit la préparation de son vaccin

En Chine, la course au vaccin contre la Covid-19 est lancée depuis janvier. Sur 59 vaccins en préparation dans le monde, 11 sont Chinois. Le PDG de l'entreprise Sinovac, qui travaille sur l'un des principaux vaccins, ne cache pas son optimisme. "Jusqu'ici il n'y a pas d'effet secondaire et 90% de nos employés ont déjà été vaccinés. Quant au grand public en Chine, au Brésil ou en Indonésie, il devrait recevoir le vaccin d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine", lance Yin Weidong.

Un vaccin a priori inoculé en 2 doses

Dans les laboratoires de Sinovac, on travaille d'arrache-pied pour ce vaccin appelé "Coronavac". Il devrait être inoculé en 2 doses de deux à quatre semaines d'intervalle. Son prix demeure inconnu. Le vaccin est déjà produit à grande échelle pour le marché chinois et étranger. Le Brésil, la Turquie ou encore l'Indonésie ont d'ores et déjà passé commande. Si les essais cliniques sont toujours en cours, les autorités sont certaines que la Chine fait la course en tête.

Le JT

Les autres sujets du JT