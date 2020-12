Coronavirus : l'Europe débute sa campagne de vaccination

À travers toute l'Europe, dimanche 27 décembre, les mêmes scènes se sont répétées. La campagne de vaccination contre le coronavirus a débuté. Des milliers de doses du vaccin Pfizer-BioNTech sont arrivées samedi 26 décembre, par exemple en Espagne. Elles ont été immédiatement distribuées dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Une femme de 96 ans est la première Espagnole à avoir reçu l'injection dans le pays.

25 millions de contaminations en Europe

La priorité est donnée aux personnes vulnérables et aux soignants, comme à Rome, en Italie. Un groupe d'infirmiers ont montré l'exemple devant les caméras du pays. "J'ai touché du bout des doigts et vu de mes propres yeux combien il est difficile de combattre ce virus. Je le dis avec le cœur : vaccinons-nous", a déclaré Claudia Alivernini, une infirmière italienne. Ce vaccin prometteur a été salué par la classe politique européenne, et a même arraché quelques larmes au ministre de la Santé danois, Magnus Heunicke. Ce dernier a assisté en direct à la première vaccination de son pays. En République tchèque, le Premier ministre a reçu le vaccin en direct à la télévision. La campagne de vaccination va durer plusieurs mois pour stopper au plus vite la propagation du virus. L'Europe reste la zone la plus touchée au monde par la pandémie, avec plus de 25 millions de contaminations.

