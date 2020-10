Coronavirus : 500 000 personnes déjà vaccinées en Chine

Si l'objectif d'un vaccin contre la Covid-19 ne devrait pas être atteint en France avant l'été 2021, certains pays misent déjà dessus. "Les autorités chinoises vont vite en besogne et prévoient même la commercialisation d'un vaccin dès la fin du mois de novembre, indique le journaliste Arnaud Miguet, en direct de Shanghai. Mais, en attendant, en Chine, plus d'un demi-million de personnes sont déjà vaccinées". Il s'agit du personnel dit de première ligne : des médecins, des infirmiers, mais aussi des fonctionnaires et des douaniers.

Des résultats prometteurs sur 600 adultes

"Depuis quelques jours, cela concerne également les étudiants souhaitant partir étudier à l'étranger, reprend le journaliste. Ils peuvent recevoir le vaccin de deux sociétés : Sinopharm, gratuitement, et Sinovac, pour 24 euros les deux doses. Il faut rappeller, et ce n'est pas anodin, que le vaccin est toujours en phase finale d'essai clinique". Cependant, une étude publiée jeudi 15 octobre dans la revue britannique The Lancet montre des résultats prometteurs sur 600 adultes, des effets secondaires minimes, et une très bonne réponse immunitaire.

