Clubs de sports : le casse-tête du pass sanitaire obligatoire pour les 12-17 ans

Devant la porte d’un gymnase de Malakoff (Hauts-de-Seine), c’est la surprise pour un père venu amener son fils au handball. Son enfant n’a reçu qu’une seule dose du vaccin contre le Covid-19 pour le moment, et les 12-17 ans vont devoir présenter un pass sanitaire à partir du jeudi 30 septembre pour faire du sport en club, notamment. "J’apprécie ça très moyennement, parce qu’à partir du moment où la démarche est là, à partir du moment où les gestes barrières sont présents, il n’y a aucune raison de les empêcher de jouer", commente-t-il.



Une course d’obstacles

Comme son enfant, d’autres licenciés pourraient ne plus pouvoir jouer. Pour le directeur du club omnisports de Malakoff, la reprise est une véritable course d’obstacles. "On a déjà une dizaine de parents qui sont venus nous voir pour dire qu’ils voulaient retirer leurs enfants", indique Thierry Bardaud