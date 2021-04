Cannes : la vaccination contre le Covid-19 ouverte aux plus de 50 ans

À Cannes (Alpes-Maritimes), le maire a décidé d'accélérer la cadence des vaccinations contre le Covid-19 et de s'affranchir du calendrier du gouvernement. Depuis jeudi 8 avril, la vaccination est ouverte à tous les Cannois de plus de 50 ans.

Cannes (Alpes-Maritimes) a un mois d'avance sur le reste de la France en matière de vaccination contre le Covid-19. Les personnes âgées de plus de 50 ans peuvent désormais avoir droit au vaccin, y compris celles n'ayant pas de comorbidité. Alors, comment, avec le même nombre de doses que les autres, la ville peut-elle avoir un mois d'avance sur le calendrier fixé par le gouvernement ?



Il reste des vaccins pour tout le monde

D'abord, Cannes a commencé à vacciner plus tôt que les autres villes. Ensuite, aucune dose n'a été perdue : chaque flacon a été exploité au maximum. Si la mairie élargit la cible, c'est qu'il reste des vaccins pour tout le monde. "Ce sont des doses qui ont été dévolues aux territoires. On est en avance, mais ce n'est pas pour crier victoire ou pour terminer plus vite que les autres, c'est pour continuer à vacciner avec les doses que nous avons", explique Dominique Aude-Lasset, directrice générale adjointe de la Santé à la mairie de Cannes. De son côté, le maire (LR) de la ville, David Lisnard, n'a pas le sentiment de désobéir ni de contrevenir au calendrier national de vaccination.