Campagne de vaccination : le point sur la situation en France

Vendredi 12 mars, 4 819 924 personnes ont reçu une première injection du vaccin. Où en est-on des stocks et livraisons du vaccin ? "Aujourd'hui, nous avons à peu près un million de doses en stocks mais si on prend l'exemple du week-end dernier, nous avions quand même vacciné 600 000 personnes, donc la marge n'est pas énorme", explique le journaliste Anthony Jolly sur le plateau du 20 Heures. D'ici fin juin, plus de 65 millions de doses doivent être livrées. "C'est valable aujourd'hui, mais peut-être pas demain parce que ça change souvent", précise le journaliste.







L'arrivée d'un quatrième vaccin







La semaine dernière, l'entreprise Pfizer avait prévu de livrer à la France 19,3 millions de doses d'ici fin avril. Mais cette semaine, changement de programme, ce sont 16,7 millions doses qui seront livrées. "Ces contre-temps concernent aussi Moderna avec 800 000 doses de moins que prévues et AstraZeneca, 300 000 doses en moins. Les laboratoires ont du mal à tenir la campagne de vaccination", ajoute Anthony Jolly. Dans les prochaines semaines, un quatrième vaccin arrivera dans l'Hexagone. Un million de doses sont attendues fin avril, 3,4 millions fin mai et 8,1 millions en juin.

Le JT

Les autres sujets du JT