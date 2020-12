Covid-19 : la première personne vaccinée aux Etats-Unis est une infirmière new-yorkaise

Sandra Lindsay. C'est le nom de l'infirmière new-yorkaise qui est devenue, lundi 14 décembre à 9h30 à New-York, la première personne à être vaccinée contre le Covid-19 aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé au monde par le coronavirus. Cette infirmière spécialiste des soins intensifs s'est fait inoculer le vaccin développé par le laboratoire Pfizer et la société BioNTech devant les caméras au Long Island Jewish Medical Center, le grand hôpital du quartier du Queens. Elle s'est montrée souriante, affirmant après avoir été piquée au bras : "Je me sens très bien. Je n'ai senti aucune différence avec les autres vaccins."

Cette injection marque le début d'une campagne de vaccination massive à travers le pays, où l'épidémie fait rage, avec souvent 2 500 morts par jour et plus de 16 millions de cas recensés au total.

"J'espère que cela vous donnera, à vous et aux soignants qui travaillent là-dessus tous les jours, un sentiment de sécurité et une compétence renforcée", a déclaré le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, qui a assisté en duplex à la vaccination.