Bordeaux : des seniors manifestent pour se faire vacciner contre le Covid-19

Une quarantaine de seniors de la résidence-service d’Arcadie, à Bordeaux (Gironde), ont manifesté, vendredi 26 février. Ils souhaitent se faire vacciner. "Nous avons reçu ce courrier du ministère de la Santé, nous invitant à nous faire vacciner, donc on obéit. On réclame", affirme Marc Pruvost, pharmacien à la retraite. Un autre manifestant indique appeler pour un rendez-vous depuis deux mois.

Des résidents se proposent pour vacciner

Les seniors sont 110 à désirer se faire vacciner dans cette résidence, avec une moyenne d’âge de 86 ans. Leur résidence dispose pourtant d’un centre infirmier, ouvert en continu. "On nous a dit ‘il faut un médecin’, et je leur ai dit ‘si je peux vous rendre service, c’est avec grand plaisir’, assure le Dr. Geneviève Morize, médecin anesthésiste à la retraite. Et Marc Pruvost s’est proposé en tant que pharmacien, donc nous avons tout le personnel nécessaire pour pouvoir vacciner sur place". Les résidents espèrent désormais que l’Agence régionale de santé répondra à leur demande.

Le JT

Les autres sujets du JT