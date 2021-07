Annonce d'Emmanuel Macron : le choix de la pression sur les non-vaccinés

Le président de la République veut taper fort et pousser les Français à se faire vacciner en masse. Tout est finalement fait pour éviter un nouveau reconfinement. "Il aurait bien aimé convaincre, mais finalement ça n'a pas marché. Alors ce soir, le choix est de faire peser les contraintes sur les non-vaccinés et de faire pression", analyse en plateau Nathalie Saint-Cricq.

Emmanuel Macron joue relativement sur du velours

"On l'a vu tout à l'heure, les personnes qui sont en contact avec des personnes fragiles, par exemple les soignants, là-dessus, Emmanuel Macron joue relativement sur du velours. La CGT n'est pas d'accord, la CFDT est réticente, mais hormis le Rassemblement national et La France insoumise, toute la classe politique et les Français considèrent que c'est une mesure de bon sens", constate la journaliste. Enfin, sur le pass sanitaire ? Même logique : la pression sur les non-vaccinés.