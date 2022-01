4V : Emmanuel Macron : "Tout le monde a compris ce qu’il voulait entendre", estime Édouard Philippe

Édouard Philippe, Premier ministre durant la présidence d’Emmanuel Macron (2017-2020), est revenu sur les propos du chef de l’État sur les non-vaccinés. "Le président s’exprime parfois de façon soutenue et parfois c’est de façon familière. Là il s’est exprimé de façon familière et je pense que tout le monde a compris ce qu’il voulait entendre", explique Édouard Philippe, l’invité des "4 Vérités" de France 2, mercredi 5 janvier.

Une époque tendue et nerveuse

Concernant la vaccination obligatoire, le maire du Havre est actuellement plutôt favorable. "En 2017, nous avions décidé de rendre obligatoire un grand nombre de vaccins pour les enfants. C’est applicable depuis le 1er janvier 2018 et ça donne de bons résultats", ajoute le président d’Horizons.



Plusieurs membres du parti Horizons ont été menacés après avoir soutenu le pass sanitaire. "On a une époque qui est extrêmement tendue et nerveuse. Il y a une violence dans les propos et dans les actes qui est considérable", conclut l’ancien Premier ministre.