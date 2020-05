Vaccin Sanofi : la priorité aux États-Unis fait polémique

Paul Hudson est le directeur de Sanofi au niveau mondial et ce sont ses propos qui ont mis le feu aux poudres. Si son laboratoire trouve un vaccin contre le Covid-19, “les États-Unis obtiendront les vaccins en premier… car ils ont investi pour essayer de protéger leur population”, a-t-il déclaré. Autrement dit, priorité à ceux qui ont mis plus d’argent sur la table.

“Les États-Unis se sont fortement mobilisés ces dernières semaines”

Face à cette polémique, Olivier Bogillot, le patron de Sanofi France, tente de rassurer : “Il ne s’agit pas de donner une priorité à un vaccin, mais c’est vrai que les États-Unis se sont fortement mobilisés ces dernières semaines pour accélérer les procédures réglementaires, pour accélérer les investissements avec nous pour avoir les capacités de production. Et nous, on appelle l’Europe à faire la même chose (...) et qu’on ait le vaccin au même moment”.