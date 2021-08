Vaccin contre le sida : le laboratoire Moderna lance un essai clinique de vaccin à ARN messager

Après son vaccin contre le Covid-19, Moderna se lance dans la lutte contre le sida. Le technologie employée est la même que celle utilisée pour le Covid-19, à savoir l'ARN messager.

En février dernier, les scientifiques de l'institut américain Scripps avaient annoncé des résultats très prometteurs pour leur nouveau concept de vaccin avec une protéine fabriquée en laboratoire stimulant le système immunitaire. Mais pour rendre leur vaccin plus efficace, ils ont fait appel à l'ARN messager de Moderna.

Premier essai clinique humain pour ce vaccin

Pour les spécialistes, cette innovation pourrait permettre d'accélérer la mise au point d'un vaccin. "Produire la protéine ex vivo et ensuite l'utiliser comme vaccin était beaucoup plus compliqué que d'utiliser la technique ARN messager, explique Jean-Daniel Lelièvre, immunologue spécialiste de la vaccination, l'avantage ici c'est de faire produire au sein de l'organisme de grandes quantités de protéines pour pouvoir avoir une réponse immunitaire optimale et efficace."

Cette phase 1 permettra d'évaluer la sécurité du vaccin, notamment de noter ou non ses potentiels effets secondaires mais aussi de définir la dose et la fréquence d'administration recommandées.

"On va s'assurer que ces vaccins sont bien tolérés chez des volontaires sains." Jean-Daniel Lelièvre, immunologue spécialiste de la vaccination

56 personnes, non infectées par le VIH, vont recevoir les produits développés par Moderna mais il ne s'agit pour le moment que de la première phase de l'essai clinique. "Dans la phase 2, vous allez vraiment étudier la réponse immunitaire chez un plus grand nombre de sujets, précise Jean-Daniel Lelièvre, ensuite vient la phase 3 où vous regardez l'efficacité de votre vaccin pour prévenir de la maladie, dans le cadre du VIH, cette phase-là est un petit peu plus complexe que dans le cadre du Covid-19 par exemple."

Des milliers de morts chaque année

Dans une note disponible sur son site officiel, Moderna aborde le potentiel de ce vaccin d'un point de vue sanitaire, avec 38 millions de personnes dans le monde qui vivent actuellement avec le virus du sida, deux millions de nouveaux malades chaque année, et 690 000 personnes qui meurent des suites de la maladie. Sans compter qu'entre 2012 et 2015, 562 milliards de dollars ont été dépensés, à l'échelle mondiale, pour soigner et prévenir le VIH.

Tandis que les résultats de la première phase sont attendus en 2023, les scientifiques se donnent encore une dizaine d'années de travaux.