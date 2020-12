Covid-19 : comment la France va sécuriser le transport des vaccins

La campagne de vaccination contre le Covid-19 débutera dans moins d'une semaine en France, a annoncé Olivier Véran lundi 21 décembre. L'heure est donc à l'organisation, avec une question en tête : comment assurer la sécurité des convois transportant les précieuses doses ? France 2 a pu consulter une note interministérielle envoyée aux préfets et aux Agences régionales de Santé, qui détaille la stratégie.

La menace de la mafia

Le vaccin Pfizer-BioNTech, seul à être autorisé en Europe pour l'instant, sera fabriqué dans les usines de Pfizer en Belgique. Les convois qui en partiront pourront être escortés par des policiers voire par des drones, plus discrets.

Les transporteurs, tenus à une clause de confidentialité, ne pourraient pas s'arrêter sur les aires d'autoroutes plus de quelques minutes, le temps de vérifier la température de leur cargaison très sensible.

Une centaine de sites de stockage, secrets, sont également prévus et seront sous haute surveillance. Des plateformes de Santé publique France se chargeront ensuite de distribuer des doses aux établissements de santé. Cette surveillance est nécessaire, d'après le secrétaire général d'Interpol : "Le vaccin est l'or liquide de 2021. C'est la chose la plus précieuse à distribuer dans l'année à venir. La mafia et d'autres organisations criminelles sont déjà préparées." Les autorités redoutent des actes malveillants, des actions d'activistes "anti-vaccins" ou encore des attaques terroristes contre des sites ou des convois.

