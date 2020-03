"Une voiture de police s'est arrêtée et m'a demandé de rentrer chez moi" : en Italie, les déplacements désormais contrôlés pour cause de coronavirus

L'Italie est le premier pays dans le monde à généraliser des mesures draconiennes de confinement, pour tenter d'enrayer la progression du coronavirus.

"On doit remplir cette feuille du ministère de l'Intérieur", témoigne Daniele, un habitant de Rome, qui montre son permis de se déplacer. Depuis mardi 10 mars, l'Italie dans son ensemble est confinée à cause de l'épidémie de coronavirus Covid-19. Il faut rester chez soi au maximum et tous les commerces sont fermés, sauf les supermarchés, épiceries, pharmacies. Tous les rassemblements sont interdits. "Tu dois écrire d'où tu viens et où tu vas et le montrer à la police s'ils t'arrêtent. Ils ont ainsi la situation sous contrôle, même si c'est difficile", décrit Daniele.

Que ce soit en transport en commun, en voiture ou même à pied, il faut donc cette sorte de laisser-passer pour sortir de chez soi, un document qui spécifie la raison de ce déplacement en cas de nécessité, pour des raisons de santé, ou pour travailler.

La police m'a dit que je risquais de recevoir une plainte et ça m'a fait peur, parce que je me suis demandé si on ne risquait pas d'avoir un abus de pouvoir.Lucie, une Française installée à Padoueà franceinfo

Les contrôles sont stricts : un cycliste a été sanctionné car il roulait dans la rue, alors que le décret du gouvernement autorise les sorties seulement pour aller courir ou se dépenser dans un jardin public par exemple. C'est ce qu'a fait Lucie, une Française qui habite Padoue. Elle est sortie dans le grand parc du centre et a été interpellée : "Je me suis assise sur un banc, une voiture de police s'est arrêtée à mon niveau et m'a demandé de rentrer chez moi. J'étais seule et loin de tous les autres, il n'y avait pratiquement personne. C'est inquiétant de voir qu'on peut être limité." Ces mesures de confinement dans l'ensemble de l'Italie sont valables, pour l'instant, jusqu'au 3 avril.