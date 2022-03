Un jour dans le monde : les pays inégaux face au Covid-19

En Chine, le dépistage est obligatoire pour toute la population. La ville de Changchun, dans le nord-est du pays, est entièrement confinée. Les rues sont désertes et les bureaux fermés : les 9 millions d'habitants ont l'interdiction de sortir de chez eux. À Shangai, les écoles sont fermées et des queues interminables se forment pour être testé. Dans la ville d'Hong Kong, la cinquième vague de Covid-19 engorge les hôpitaux et les morgues : 2 000 personnes sont mortes en deux mois.



En France, la cinquième vague n'est pas terminée

Aux États-Unis, plusieurs états ont mis fin au port du masque et au pass vaccinal. À New York, le maire, Eric Adams, se promène dans les rues pour montrer l'exemple. Au Brésil, Rio de Janeiro est la première ville du pays à supprimer le masque, même à l'intérieur. Enfin, en France, la cinquième vague n'est pas terminée. La fin du masque obligatoire en intérieur est pourtant prévue pour lundi 14 mars.