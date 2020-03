Transports : les nouvelles mesures pour répondre à l'épidémie

Au stade 3, un objectif : atténuer la circulation active du Covid-19. Désormais, tous les Français doivent limiter les contacts avec leurs amis et leurs familles et rester chez eux. Les seules sorties autorisées sont les courses indispensables et un peu d'exercice en respectant la règle indispensable d'un mètre de distance. Dans l'entreprise, le travail à distance devient la règle et la présence l'exception.

Trafic réduit pour les TGV

Côté déplacements, le gouvernement vient d'annoncer une réduction importante des transports. "Pour la SNCF, il y aura demain (lundi 16 mars) environ 7 trains sur 10, qu'il s'agisse des TGV, des TER ou des Transilien, le trafic sera progressivement amené à 1 train sur 2 pour les longues distances", explique Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État aux transports. Dimanche 16 mars, les voyageurs s'adaptent. Outre les trains, les transports en car et par avion seront réduits dans les prochains jours. Les aéroports resteront ouverts, mais plusieurs terminaux vont fermer.

