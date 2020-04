Tous à la maison ! Les jeux vidéo pendant le confinement (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Pendant ce confinement, les enfants nous racontent leurs activités : lecture, couture, cuisine, dessin, faire leurs devoirs, regarder des films… et bien sûr jouer à leurs jeux vidéo préférés. Pour éviter de se tourner les pouces, les enfants sont nombreux à mettre la main sur leurs manettes, téléphones et autres tablettes...

Comme Nino, 8 ans, qui reconnaît jouer davantage pendant cette période. Sur notre répondeur, les enfants donnent aussi leurs jeux préférés du moment. Dans cette émission, Jean Zeid, journaliste spécialiste des jeux vidéo, donne lui aussi des conseils de jeux à tester pour les enfants, dans des univers différents…

Des règles à respecter pour les écrans

Mais ce sujet peut créer des tensions avec les parents, comme le raconte Jeanne, 9 ans et demi, sur notre répondeur : « Mes parents n’aiment pas trop que j’ai leur téléphone, ils préfèreraient que je fasse une activité artistique. » Sur les écrans et leur utilisation, Mathieu, 5 ans et demi a une question : "Pourquoi on ne peut pas regarder la télé trop souvent ?" se demande-t-il sur notre répondeur.

Le journaliste et la psychologue rappellent aux enfants les bons conseils à suivre pour utiliser les jeux vidéo et les écrans sans en abuser. Comme la règle des « 4 pas » : pas d’écran le matin, pas d’écran en mangeant, pas dans la chambre et pas d’écran le soir avant de s’endormir. Bonne écoute !

Si votre enfant se pose des questions, s'il a des conseils à partager ou s'il veut nous raconter son expérience du confinement, notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00. "Tous à la maison", un podcast présenté par Estelle Faure, à réécouter sur les applications Radio France, BayaM et Apple Podcast, sur les sites de franceinfo et Astrapi.