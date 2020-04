Tous à la maison ! Les animaux et le Covid19 (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Sur notre répondeur réservé aux enfants au 01 47 79 40 00, beaucoup ont appelé pour nous interroger sur l’origine animale du Covid-19. Mais qu’en est-il vraiment et qu’en disent les scientifiques ? « A priori, c’est très certainement d’une chauve-souris mais ce n’est pas sûr, il est possible que ce soit aussi pangolin », explique au micro Etienne Simon-Lorière, chercheur à l’Institut Pasteur. Des études doivent encore être menées pour le vérifier. Mais d’ailleurs, pourquoi un virus peut toucher davantage les humains que les animaux, demande Abel, 7 ans et demi. Une histoire de « clé » et de porte d’entrée du virus, décryptée au micro par le spécialiste.

Des précautions d’hygiène à prendre



Et nos chiens et nos chats ?, s’inquiètent Romane et Perceval, 10 et 9 ans. Les animaux domestiques peuvent-ils attraper le virus et le transmettre ? Quelques cas ont été détectés et une étude chinoise récente évoque une transmission possible aux chats plus qu’aux chiens. Mais à ce jour, les autorités n’ont pas identifié de transmission des animaux domestiques aux humains, prévient l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Mais des recherches doivent préciser le sujet. En attendant, des recommandations sont préconisées pour s’occuper de son chien et son chat en toute sécurité : ne pas se faire lécher le visage, bien se laver les mains avant et après avoir été en contact avec son animal… éviter de s’en approcher quand on a le Covid19. Et bien sûr, ne pas l’abandonner !



