Tous à la maison ! Cuisiner comme des chefs (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Avant de passer à la cuisine, sur le répondeur de l’émission au 01 47 79 40 00, nous avons reçu des questions sur l’utilisation des masques, comme celle d'Esther, 7 ans : elle se demande pourquoi on réserve des masques aux médecins. Différents types de masques, utilisation… On refait un point dans l'émission du jour.

Sur notre répondeur, les enfants racontent aussi qu’ils se sont mis à la cuisine pendant le confinement, comme Gotham, 5 ans, qui fait des gâteaux maison avec sa mère. Ce vendredi, Salut l'info ! a invité à sa table une grande cheffe, Hélène Darroze. Au micro, elle donne la recette d'un plat adoré de son enfance : la tarte aux pommes, version rustique. Cuisiner c'est l'occasion aussi d'apprendre, c'est que nous raconte la cheffe.

Une recette de bon petit plat maison

L’émission livre aussi aux enfants une super recette de plat cuisiné : du riz aux pois chiches croustillants. Pour 4 personnes, il faut :

250 grammes de riz Basmati... de préférence Une boîte de pois chiches de 200 grammes 2 yaourts onctueux 1 oignon 3 cuillères à soupe d’huile d’olive Du paprika, du sel et du poivre Il faut commencer par égoutter les pois chiches… Ensuite faire chauffer l’huile d’olive dans une poêle : attention, il faut faire ça avec l’aide un adulte pour éviter les brûlures. Couper l’oignon en petits morceaux et le faire revenir dans l’huile à feu doux... Pendant ce temps, cuire le riz dans de l’eau bouillante, prudence là aussi. La durée cuisson est indiquée sur le paquet de riz. Dans la poêle, ajouter les pois chiches aux oignons et remuer régulièrement pour les faire dorer. Ça laisse le temps de verser les 2 yaourts dans un bol, d’y mettre un peu de sel et de poivre, 2 cuillères à café de paprika et un filet d’huile d’olive. Quand le riz est prêt, le mélanger avec les pois chiches croustillants… Il n’y a plus qu’à servir avec une grosse cuillère à soupe du yaourt au paprika... Bon appétit et bonne écoute !

Si votre enfant se pose des questions, s'il a des conseils à partager ou s'il veut nous raconter son expérience du confinement, notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00. "Tous à la maison", un podcast, à réécouter sur les applications Radio France, BayaM et Apple Podcast, sur les sites de franceinfo et Astrapi.