Tous à la maison ! Comment faire des poissons d'avril... même confinés

Tous à la maison ! (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Chaque jour, les enfants racontent leur confinement dans notre rendez-vous franceinfo junior, transformé pour l'occasion en émission spéciale "Tous à la maison !" Les jeunes auditeurs peuvent laisser leurs questions sur le Covid-19, leurs conseils pour se changer les idées ou leurs soucis du moment sur notre répondeur pour enfants au 01 47 79 40 00. Du lundi au vendredi, avec le magazine Astrapi, l'équipe du podcast pour enfants "Salut l'info !" leur répond à l'antenne.

Une émission vraiment que pour les enfants aujourd'hui... consacrée au 1er avril. Comment réussir ses blagues mêmes confinés ? La journaliste Gwenäelle et sa fille Salomé donnent trois conseils de pro pour piéger dans vos filets les victimes de vos poissons d'avril... Mais d'ailleurs, pourquoi c'est bon de rire ? Estelle explique au micro pourquoi le rire ça fait du bien au moral et à la santé.

Pour les travaux pratiques, Rémi et Bruno de l'équipe de Salut l'info ! donnent leurs recettes pour faire des blagues à vos colocataires, avec des œufs plus vrais que nature et un déguisement... culotté. Julien donne aussi des astuces pour faire des canulars... à distance, par téléphone. Et bien sûr, pas de 1er avril sans blagues : Lise, Zoé et Gaston ont partagé leurs meilleures devinettes sur notre répondeur. De quoi bien s'amuser pour ce 1er avril confiné !

Si votre enfant se pose des questions, s'il a des conseils à partager ou s'il veut nous raconter son expérience du confinement, notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00. "Tous à la maison", un podcast présenté par Estelle Faure, à réécouter sur les applications Radio France, BayaM et Apple Podcast, sur les sites de franceinfo et Astrapi.