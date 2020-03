Tous à la maison ! Angoisses, disputes... Comment aider les enfants à gérer leurs émotions pendant le confinement ?

Nouvel épisode de notre émission spéciale "Tous à la maison" du podcast Salut l'info !, à retrouver du lundi au vendredi sur la radio franceinfo à 15h21, 19h51 et 22h51. (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Chaque jour, les enfants racontent leur confinement dans notre rendez-vous franceinfo junior, transformé pour l'occasion en émission spéciale "Tous à la maison !" Les jeunes auditeurs peuvent laisser leurs questions sur le Covid-19, leurs conseils pour se changer les idées ou leurs soucis du moment sur notre répondeur pour enfants au 01 47 79 40 00. Du lundi au vendredi, avec le magazine Astrapi, l'équipe du podcast pour enfants "Salut l'info !" leur répond à l'antenne.

Deux semaines de confinement sont passées et il en reste au moins deux à venir... Pas toujours simple de vivre les uns sur les autres en famille, parfois dans de petits espaces. Dispute entre frère et soeur, angoisse du confinement et peur du virus, de la mort, tristesse de ne plus voir ses grands-parents, comme pour Emma, 10 ans. Pour aider les enfants à mieux vivre le confinement, la psychologue Nadège Larcher donne des conseils pratiques et des astuces pour gérer leurs émotions. Pour faire face à ses angoisses, Léandro, 7 ans, a trouvé sa solution : se lover dans son canapé entre deux coussins pour lire tranquille et se sentir "en sécurité". Et pour se défouler et calmer les tensions dans le foyer, Rémi d'Astrapi a la meilleure astuce du monde : improviser un combat "d'auto-tamponneuse" maison en famille, histoire de se détendre.

Si votre enfant se pose des questions, s'il a des conseils à partager ou s'il veut nous raconter son expérience du confinement, notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00. "Tous à la maison", un podcast à réécouter sur les applications Radio France, BayaM et Apple Podcast, sur les sites de franceinfo et Astrapi.