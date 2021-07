Tourisme : les Français plébiscitent l'Hexagone pour leurs vacances d'été

Les stations balnéaires françaises ont eu beaucoup de succès cet été, mais les territoires intérieurs riches en patrimoine et les massifs montagneux attirent également.

Les Français ont majoritairement choisi de partir en vacances en France durant cet été sur fond de crise sanitaire, tout comme l'année dernière. Les vacanciers se sont dirigés vers la mer, la montagne, ou vers les sites incontournables de notre patrimoine, comme le Mont-Saint-Michel. "La pandémie de Covid-19 qui dure confirme le succès de l'hôtellerie de plein air, des gites et des locations meublées dans les campings", selon la journaliste France Télévisions, Claire Pain. Dans un camping du littoral héraultais, plus aucun bungalow de disponible depuis le tout début du mois de juillet.

Les territoires ruraux et la montagne ont du succès

"Ce mois de juillet paraît exceptionnel et la grosse particularité c'est qu'il a démarré très tôt, beaucoup plus tôt que d'habitude", explique Philippe Robert, président de la confédération Hôtellerie de plein air d'Occitanie. Les stations balnéaires ont toujours du succès, mais il y a moins de disparités cet été avec les territoires ruraux et montagneux. A la montagne, la fréquentation est en hausse de 9% en moyenne.