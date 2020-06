Tourisme : des hôteliers de Thonon-les-Bains dénoncent TripAdvisor qui déconseille la France pour cause de coronavirus

La plateforme de réservation américaine TripAdvisor affiche un avertissement pour toutes les destinations en France. Les hôteliers de Thonon-les-Bains ont alerté leur office de tourisme qui demande le retrait du message.

"Les voyages touristiques sont actuellement restreints pour cette destination pour cause de Covid-19" : voilà l'avertissement qui s'affiche quand vous effectuez une recherche sur TripAdvisor à Thonon-les-Bains, mais aussi à Paris ou pour n'importe quelle destination touristique en France. Et vérification faite, toutes les destinations touristiques hexagonales sont ainsi concernées alors qu'aucune n'apparait pour l'Espagne ou l'Italie.

Ce sont des hôteliers de Thonon-les-Bains qui ont alerté l'office de tourisme de leur commune de Haute-Savoie, comme le relève France Bleu Pays de Savoie. Ces professionnels sont très inquiets par le faible niveau de réservations de ces derniers jours et, pire, par des annulations motivées selon eux par ce message sur la recherche "hôtel Thonon-les- Bains" sur TripAdvisor. À quelques jours de la réouverture des frontières européennes, c'est "un coup très rude", explique à France Bleu Julie Legros, la directrice de l'office du tourisme de Thonon-les Bains. "C'est une des premières plateformes sur laquelle les gens atterrissent pour préparer leurs séjours, voire réserver leurs séjours", souligne-t-elle.

À l'instar de Booking, TripAdvisor achète pour des millions de mots-clés par jour. Ils ont donc beaucoup plus pignon sur rue que nous !Julie Legros, directrice de l'office de tourisme de Thonon-les-Bainsà France Bleu Pays de Savoie

Julie Legros multiplie les démarches auprès de la plateforme américaine pour que soit retiré ce message, sans sucès. "La première réponse a été extrêmement laconique en disant que cela correspondait exactement à la situation dans laquelle on était", raconte la directrice de l'office de tourisme de Thonon-les Bains à France Bleu. Elle a ensuite reçu une deuxième réponse "disant qu'une équipe spécialisée était en train de réviser ce message. Ils me demandaient plus de coopération et de patience. Mais nous, on n'a plus vraiment de patience par rapport à tout l'argent qu'a déjà perdu notre filière !"