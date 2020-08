Tour de France : le directeur appelle les spectateurs à porter un masque

Il revient aux préfets des départements traversés par la course, et non à l'organisation du Tour de France, de rendre la mesure obligatoire.

Le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, porte un masque lors d'une conférence de presse à Nice (Alpes-Maritimes), le 19 août 2020. (VALERY HACHE / AFP)